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"Пари НН" пригласил в Нижний Новгород Писарева, усомнившегося в нужности клуба

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов пригласил тренера сборной России по футболу Николая Писарева в Нижний Новгород.
Фото: ФК "Пари НН"
"Пусть приезжает в Нижний Новгород. Я его лично приглашаю. Вот как только он побывает в Нижнем Новгороде, думаю, что понимание придет. Каждый пытается заработать какие-то политические и информационные очки на "Нижнем Новгороде". Наша позиция такая: мы открыты для всех и уважаем всех. И неважно, человек топит за "Нижний Новгород", либо поддерживает другие команды", - приводит слова Мелик-Гусейнова "СЭ".

Ранее 56-летний специалист в одном из выпусков интернет-шоу "Это Футбол, Брат" заявил, что не понимает, для чего существует футбольный клуб "Пари Нижний Новгород".

"Пари НН" был основан в июне 2015 года и с 2021 года выступает в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне нижегородцы под руководством тренерского штаба во главе с Виктором Гончаренко в 25-ти турах чемпионата России набрали 20 очков, которые позволяют команде располагаться на четырнадцатом месте в турнирной таблице.

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