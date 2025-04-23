"Рассчитываем на Дивеева в матче со "Спартаком", как и на всех футболистов. Игорь, Мойзес и Пьянич не играли с "Крыльями", а они с Акинфеевым - лидеры команды. Их не хватало, но к дерби они будут готовы", - цитирует Николича "Чемпионат".
Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев остался в запасе в двух последних матчах команды в российской Премьер-лиги. Всего на счету 25-летнего футболиста 31 игра за "армейцев" в текущем сезоне в чемпионате и Кубке России, в которых он отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.
Центральная встреча 26-го тура РПЛ между столичными "Спартаком" и ЦСКА состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Николич: рассчитываем на Дивеева в матче со "Спартаком"
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, сможет ли защитник Игорь Дивеев сыграть в 26-м туре РПЛ против "Спартака".
Фото: ПФК ЦСКА