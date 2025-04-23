Николич: Знаю Станковича с детства. У нас очень хорошие отношения

- Это самое большое дерби в стране, два исторических клуба, принципиальная игра. Мы готовимся так же, как и всегда, но дерби есть дерби. Мы [со Станковичем] хорошо знаем друг друга с детства, мы жили практически в одном доме. У нас очень хорошие отношения, так есть перед дерби, так будет и после, - сказал Николич ТАСС.
Дерби между "Спартаком" и ЦСКА состоится 26 апреля в 19:30 на стадионе "Лукойл Арена". Напомним, беспроигрышная серия "армейцев" в чемпионате составляет девять матчей (6 побед и 3 ничьи). На данный момент команда Николича находится на четвертом месте в чемпионате, имея в своем активе 48 очков в 25 матчах, в то время как команда Станковича располагается на третьей строчке, набрав 50 баллов в 25 встречах.