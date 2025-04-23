По информации Карпова, Погорелов и Медведев могут покинуть «Зенит», если команда не завоюет чемпионство. В таком случае клуб сделает акцент на развитие российских игроков, окружив их топовыми легионерами.
В настоящий момент клубу необходимы усиления на двух позициях: правый защитник (ранее обсуждался вариант с Сильяновым) и центральный полузащитник, чтобы заменить уходящего Вендела. Однако, если «Зенит» не станет чемпионом, то изменится весь подход к селекции.
Позиции Семака сейчас стабильны, но в случае неудачи в год 100-летия клуба концепция клуба может быть пересмотрена, и тренера могут попросить сменить курс. В таком случае «Зенит» избавится от посредственных легионеров, заменив их на топовых иностранных игроков и качественных российских футболистов. Среди тех, кого могут вернуть в команду, названы Вахания, Кравцов, Щетинин, Кузнецов, Михайлов, Москвичев, Прохин, Родионов и другие.
После 25 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 55 очка. «Зенит» занимает вторую строчку с 53 очками.
Карпов: Погорелов и Медведев могут покинуть "Зенит", если клуб не возьмёт золото
Заместитель генерального директора Максим Погорелов и председатель правления Александр Медведев могут лишиться своих должностей по окончании сезона.
Фото: ФК "Зенит"