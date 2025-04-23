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Карпов поделился информацией о будущем игроков ЦСКА, у которых истекают контракты в конце сезона

В конце сезона контракты заканчиваются сразу у нескольких игроков ЦСКА: Гайича, Бистровича, Жемалетдинова и Пьянича.
Фото: ФК ЦСКА
По информации Карпова продление контракта с Рифатом выглядит более вероятным из-за его русского паспорта и умеренных требований по зарплате. Вопрос по Гайичу остаётся открытым: если найдется более перспективная замена, то его могут отпустить.

Кроме того, клуб проявлял интерес к Сильянову, однако его стоимость пока слишком высока. В случае удачной продажи Келлвена, возможно, появятся варианты покупки.

Рифат Жемалетдинов перешел в команду летом 2024 года как свободный агент. За сезон он провел 25 матчей, забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

Миралем Пьянич присоединился к клубу в сентябре 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 18 матчей и отметился 2 голевыми передачами.

Милан Гайич играет за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он принял участие в 25 матчах и забил 1 гол.

Кристиан Бистрович провел 24 матча во всех турнирах сезона, в которых забил 1 гол.

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