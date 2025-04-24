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Источник: защитника "Спартака" Хлусевича предложили "Динамо"

Посредники предложили "Динамо" подписать защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, московскому "Динамо" предложили подписать защитника "Спартака" Даниила Хлусевича. Сообщается, что бело-голубых не заинтересовал данный трансфер из-за завышенных финансовых требований футболиста по зарплате.

Контракт Хлусевича со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел девять матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что в летнее трансферное окно "Динамо" намерено усилить линию обороны. В частности, бело-голубые ищут центрального и крайнего защитника.

Источник: Metaratings

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