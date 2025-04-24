Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Осасуна
1 - 0 1 0
Севилья2 тайм
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
22:30
ВальядолидНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
22:00
ЭмполиНе начат

Новиков: если ЦСКА совершит осечку, то о первом месте можно будет забыть

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков рассказал о шансах ЦСКА на чемпионство в случае осечки в матче со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- Семь очков за пять туров отыграть в теории возможно, нельзя никогда заранее сдаваться. Если армейцы обыграют «Спартак», то шансы на золото ещё сохранятся. Но если будет осечка, то о первом месте, наверное, можно будет забыть в этом сезоне, - сказал Валерий "РБ Спорт".

Напомним, в 25 туре команда Марко Николича не смогла обыграть "Крылья Советов" (1:1), из-за чего теперь отстает на 7 очков от первой строчки, имея в своем активе 48 баллов и занимая четвертую строчку. 26 апреля ЦСКА встретится со "Спартаком", идущим на третьем месте и набравшим 50 очков. Встреча состоится на "Лукойл Арене" в 19:30.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится