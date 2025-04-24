- Семь очков за пять туров отыграть в теории возможно, нельзя никогда заранее сдаваться. Если армейцы обыграют «Спартак», то шансы на золото ещё сохранятся. Но если будет осечка, то о первом месте, наверное, можно будет забыть в этом сезоне, - сказал Валерий "РБ Спорт".
Напомним, в 25 туре команда Марко Николича не смогла обыграть "Крылья Советов" (1:1), из-за чего теперь отстает на 7 очков от первой строчки, имея в своем активе 48 баллов и занимая четвертую строчку. 26 апреля ЦСКА встретится со "Спартаком", идущим на третьем месте и набравшим 50 очков. Встреча состоится на "Лукойл Арене" в 19:30.
Новиков: если ЦСКА совершит осечку, то о первом месте можно будет забыть
Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков рассказал о шансах ЦСКА на чемпионство в случае осечки в матче со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"