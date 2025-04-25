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Источник: "Зенит" готов расстаться с Кассьеррой за €10 млн

Санкт-петербургский «Зенит» может продать нападающего Матео Кассьерру уже этим летом.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает «Евро-Футбол.Ру», клуб готов рассмотреть предложения по трансферу колумбийца, если сумма сделки составит около 10 миллионов евро.

По информации источника, интерес к 28-летнему форварду проявляют команды из Южной Америки и Саудовской Аравии.

Матео Кассьерра играет за «Зенит» с июля 2022 года. За это время он провел 104 матча, забил 41 гол и отдал 21 голевую передачу.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

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