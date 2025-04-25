"КДК принял решение дисквалифицировать игрока на два матча - один реальный, другой условный. Испытательный срок до конца сезона. Никита Каккоев принес извинения лично игроку и на заседании", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Напомним, центральный защитник "Пари НН" Никита Каккоев получил красную карточку в матче 25-го тура российской Премьер-лиги с московским "Локомотивом" (0:3) за свой фол на хавбеке "железнодорожников" Даниле Годяеве.
В текущем сезоне 25-летний Каккоев принял участие в 22 играх чемпионата России, в которых получил шесть желтых карточек и записал на свой счет одну голевую передачу.
КДК РФС дисквалифицировал защитника "Пари НН" Каккоева
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании защитнику "Пари НН" Никите Каккоеву по итогам 25-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"