Газизов: махачкалинское "Динамо" играло хорошо, но пропустило от "Краснодара" смешные голы

"Считаю, что играли хорошо, согласно плану на игру. Мы пропустили смешные голы, но глобально претензий к команде нет. Хочется отметить, что раньше все говорили, что мы играем как-то скучно, от обороны, но, кажется, сейчас все наоборот. Команда стала больше играть в атаку, впереди появилась острота. Осталось четыре игры, нам нужно идти от матча к матчу, сохраняя голову холодной", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".
Махачкалинское "Динамо" 25 апреля на своём поле в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 играл против футбольного клуба "Краснодар" и потерпел поражение со счётом 2:3. После этого у дагестанского клуба в активе осталось 27 очков, которые позволяют команде Хасанби Биджиева занимать десятое место в турнирной таблице.
В следующем туре "Динамо" 2 мая отправится на выезд в Самару, где его соперником станет тольяттинский "Акрон".