Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
0 - 0 0 0
Зенит1 тайм
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Ахмат1 тайм
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Спартак
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Урал
1 - 0 1 0
Балтика1 тайм
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат
Чайка
18:00
СочиНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
14:30
ЭвертонНе начат
Ньюкасл
17:00
ИпсвичНе начат
Саутгемптон
17:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
17:00
Вест ХэмНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЛестерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Вольфсбург
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
16:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
16:30
Боруссия МНе начат
Бавария
16:30
МайнцНе начат
Айнтрахт
19:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
Гавр
20:00
МонакоНе начат
Лион
22:05
РеннНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
19:15
Астон ВиллаНе начат

Кубок Испании

Новости
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Газизов: махачкалинское "Динамо" играло хорошо, но пропустило от "Краснодара" смешные голы

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался после поражения своей команды в матче 26-го тура РПЛ от "Краснодара" (2:3).
Фото: ФК "Уфа"
"Считаю, что играли хорошо, согласно плану на игру. Мы пропустили смешные голы, но глобально претензий к команде нет. Хочется отметить, что раньше все говорили, что мы играем как-то скучно, от обороны, но, кажется, сейчас все наоборот. Команда стала больше играть в атаку, впереди появилась острота. Осталось четыре игры, нам нужно идти от матча к матчу, сохраняя голову холодной", - приводит слова Газизова "РБ Спорт".

Махачкалинское "Динамо" 25 апреля на своём поле в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 играл против футбольного клуба "Краснодар" и потерпел поражение со счётом 2:3. После этого у дагестанского клуба в активе осталось 27 очков, которые позволяют команде Хасанби Биджиева занимать десятое место в турнирной таблице.

В следующем туре "Динамо" 2 мая отправится на выезд в Самару, где его соперником станет тольяттинский "Акрон".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится