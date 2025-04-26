Непомнящий: в матче московского "Динамо" и "Зенита" может быть сюрприз

"Шансы "Зенита" кажутся мне выше, но он не всегда стабилен в играх с такими соперниками, как "Динамо". Бело-голубые тоже хорошо играют в атаку, может, в обороне не очень хорошо держатся, но в атаке они сильны. Здесь может быть сюрприз", - приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" встретятся друг с другом 26 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Главный арбитр Виталий Мешков должен дать стартовый свисток в 14:00 по московскому времени.
Напомним, матч первого круга завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. На данный момент "Зенит" с 53-я очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Динамо" с 46-ю очками располагается на пятой строчке.