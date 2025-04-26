Семак объяснил выбор стартового состава "Зенита" на матч с "Динамо"

"Эракович и Мантуан чувствуют себя нормально. Кто-то меньше тренировался, кто-то больше. У нас Лусиано по микротравме тренировался меньше, чем остальные. Именно поэтому в старте выйдет Кассьерра. Думаю, что "Динамо" любит обороняться в среднем блоке, контратаковать. Судя по составу, у них больше расчет на быстрые атаки", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" состоится 26 апреля на стадионе "ВТБ Арена". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Команда Сергея Семака имеют в своем активе 53 очка, которые позволяют на данный момент занимать в турнирной таблице второе место (отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков при наличии одной игры в запасе). Подопечные Марцела Лички за 25 матчей набрали 46 очков, с которыми сейчас располагаются на пятой строчке.