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Экс-арбитр Федотов оценил решение Левникова не ставить пенальти в ворота ЦСКА в матче со "Спартаком"

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил правильность решение судьи Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА
"Произошел инцидент в штрафной с падением футболиста. Левникову до этого надо было смещаться в диагональ – тогда бы он увидел момент. А он просто остановился, и игрок ЦСКА ему обзор перекрыл. Поэтому VAR позвал Левникова. Дальше Левников принял верное решение продолжить игру, никакого нарушения правил со стороны игрока ЦСКА не было. Обляков просто тянулся к мячу, и произошёл игровой контакт", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Описываемый эпизод произошёл на 50-й минуте: вингер "Спартака" Маркиньос, атакуя по центру, ворвался в штрафную площадь "армейцев" и после контакта с полузащитником ЦСКА Иван Обляковым упал на газон.

На момент написания новости в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, который проходит на "Лукойл Арена", идёт 75-я минута и лидирует в счете ЦСКА - 1:0.

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