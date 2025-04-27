"Считаю, какие-либо разговоры о судействе болельщики "Спартака" после такого пенальти должны прекратить. Проиграли сами. Получили, говоря откровенно, подарок от судей в качестве компенсации - и тут же бездарно "привезли". Кажется, не то что мимо чемпионства, но и мимо тройки", - написал Рабинер в своём телеграм-канале.
Московские "Спартак" и ЦСКА сыграли друг с другом 26 апреля на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "армейцев" со счётом 2:1.
После этого матча "Спартака", у которого в активе осталось 50 очков, опустился на четвёртое место в турнирной таблице, пропустив вперёд ЦСКА с 51-м очком. Более того, отставание красно-белых от второго места, которое занимает петербургский "Зенит", составляет 4 очка, а отставание от первого места (т.е. "Краснодара") - 8 очков.
Рабинер: после такого пенальти болельщики "Спартака" должны прекратить разговоры о судействе
Спортивный журналист Игорь Рабинер высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Спартак" - ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Спартак"