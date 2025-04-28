"Считаю, футболист в принципе не имеет права задавать вопросы в таких ситуациях. Если тренер поставил на эту позицию — значит, я должен играть там. Да, мне нравится действовать в опорной зоне, я люблю эту позицию. Но это никак не должно отражаться на моей игре в обороне. Наверное, в этой роли мне нужно прибавлять в плане "физики". Плюс центральный защитник, в отличие от опорника, чаще должен принимать решения попроще", - приводит слова Литвинова официальный сайт ФК "Спартак".
Руслан Литвинов является воспитанником московского "Спартак". Его действующий контракт с футбольным клубом рассчитан на срок 30 июня 2026 года. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Литвинов, преимущественно выступая на позиции центрального защитника, в общей сложности принял участие в 28 официальных матчах, получил 6 желтых и 1 красную карточки, а результативными действиями не отметился. Кроме того, на его счету 5 игр в составе сборной России.
Литвинов рассказал о своем отношении к игре на позиции центрального защитника
Футболист московского "Спартака" Руслан Литвинов рассказал о смене своей позиции на поле с опорного полузащитника на центрального защитника.
Фото: ФК "Спартак"