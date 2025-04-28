«ЦСКА здорово играет в обороне. Хорошо смотрится трио Мойзес?Роша?Дивеев, а также сыгравший в московском дерби Абдулкадыров. Может быть, их схема «ромб» не дает особой яркости в атаке, но зато есть баланс в обороне. Где?то ЦСКА еще везет. В матче со «Спартаком» им отчасти повезло, потому что спартаковцы владели инициативой. Все это дает результат», — отметил Аршавин «Матч ТВ».
Напомним, что 26 апреля «Спартак» и ЦСКА встретились на стадионе «Лукойл Арена» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали «армейцы» — 2:1.
После этой игры «Спартак» с 50 очками опустился на четвёртое место, уступив третью строчку ЦСКА с 51 очком. До конца сезона осталось четыре игры. Подопечные Марко Николича встретятся с «Ахматом», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Пари НН».
Аршавин: ЦСКА здорово играет в обороне, но в матче со "Спартаком" им повезло
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о форме ЦСКА и оценил их игру в матче с «Спартаком».
Фото: ФК ЦСКА