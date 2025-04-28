— Прошлым летом многие скептично отнеслись к подписанию возрастного Пьянича. Не интересуют ли ЦСКА Мюллер и Варди, которые летом станут свободными агентами?
— Думаю, что нет. Надо объективно смотреть на вещи. Но мне кажется, что Пьянич всех скептиков немного потроллил. В хорошем смысле слова. Он играет практически в каждом матче и приносит пользу команде.
Ранее Миралем Пьянич выступал за такие известные клубы, как «Лион», «Рома», «Ювентус» и «Барселона».
В сентябре 2024 года он присоединился к ЦСКА в качестве свободного агента. За это время он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, где отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона, и существует возможность его продления ещё на один год. Текущая рыночная стоимость 35-летнего полузащитника составляет 2,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 26 туров, заработав 51 очко.
Источник: «СЭ»
Бабаев: Пьянич всех скептиков немного потроллил. В хорошем смысле слова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал игру Миралема Пьянича в текущем сезоне за «армейцев».
Фото: ФК ЦСКА