— Вы приближаетесь к возрасту 40 лет. Ментально на сколько себя ощущаете?
— Многовато даете (смеется). Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018-м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным, - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее учредитель клуба Павел Морозов рассказал, что тольяттинцы хотят продлить контракт с Дзюбой.
После 26-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками. В 27-м туре Российской Премьер-Лиги "Акрон" примет на своем поле махачкалинское "Динамо".
Дзюба: ментально ощущаю себя на 30 лет. В 29-30 лет ощущал себя королем мира
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба поделился, что ментально ощущает себя моложе, чем на самом деле.
Фото: ФК "Акрон"