"Сегодня у меня был неудачный момент, до этого у других футболистов. Это игра, когда мы выигрываем, то нужно отмечать все моменты, как хорошие, так и наоборот. Мы все важны здесь. Ошибается кто-то конкретно, или вся команда — нужно быть всегда сплоченными. Команда поддержала Рому", - цитирует Денисова "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Спартак" на своем поле уступил ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Полузащитник красно-белых Роман Зобнин потерял мяч на своей половине поля, после чего "армейцы" забили второй мяч и установили победный счет на табло.
Вчера, 29-го апреля, московский "Спартак" на своем поле одержал победу над "Динамо" со счетом 2:1 в матче полуфинала Пути регионов Кубка России. В финале нижней сетки красно-белые сыграют с победителем пары "Локомотив" - "Ростов". Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
После 26-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. В 27-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с воронежским "Факелом"
Защитник "Спартака" Денисов рассказал, что команда поддержала Зобнина после ошибки в матче с ЦСКА
Защитник "Спартака" Даниил Денисов высказался об ошибке Романа Зобнина в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"