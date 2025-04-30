"Удивительно, но хочу поздравить свою команду. Очень много молодых футболистов — пять в основе, потом вышли со скамейки. Неудачный первый гол, потом — пенальти. Какой уже пенальти нам ставят подряд? Они просто идут по очереди. У нас ещё есть шансы, есть второй матч. Есть шансы. Судью после матча я поблагодарил за матч. Обсуждать их работу все равно бесполезно", - приводит слова Николича "Чемпионат".
Московский ЦСКА 30 апреля в гостях проводил первый матч финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом" и потерпел поражение со счётом 0:2. В составе хозяев отличились нападающий Матео Кассьерра (на 17 мин.) и полузащитник Андрей Мостовой (на 57 мин. - с пенальти).
Ответный матч пройдёт через две недели (точная дата будет известна позднее) в Москве на стадионе "ВЭБ Арена".
Николич - после поражения ЦСКА от "Зенита": удивительно, но хочу поздравить свою команду
Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после поражения своей команды от "Зенита" в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА