«Почему Юрий Сёмин не может возглавить «Локомотив»? Раньери тренирует «Рому», ему 74 года. А Сёмин выглядит очень великолепно, даже не скажешь, что ему за 70. Он психолог и стратег. Он всё время поднимал «Локомотив».
Не могу сказать, нужна ли тренерская перестановка в «Локомотиве» после вылета из Кубка России. Это дело руководства клуба. Но также назывались фамилии Черчесова, Федотова и Хохлова на этот пост. Есть из кого выбирать», — заявил Тарханов «Чемпионату».
Юрий Семин руководил «Локомотивом» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 по 2020 год. За это время команда провела под его началом 935 матчей. В период его работы «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России: в 2002, 2004 и 2018 годах. Шесть раз клуб побеждал в Кубке России и трижды становился обладателем Суперкубка страны.
В настоящее время Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского «Локомотива» с ноября 2022 года. За это время под его руководством клуб провел 94 матча, в которых «Локомотив» одержал 51 победу, 20 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.
После 26 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.
Тарханов — о возможном назначении Сёмина в "Локомотив": он всегда поднимал команду, почему бы не вернуться?
Российский футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном назначении Юрия Сёмина главным тренером московского «Локомотива».
Фото: ФК "Локомотив"