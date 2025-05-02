"То, что это два статусных футболиста (Гарсия и Солари — прим. ред.), ни у кого не было вопросов. Никого не должно вводить в заблуждение, что они пока не проявили себя в полной мере. Но сегодня такая ситуация, что, если ты выиграешь и Кубок России, и чемпионат, окупить такие вложения экономически все равно невозможно. Поэтому речь о том, что важно понимать бизнес?логику, в которой мы живем", - приводит слова Бабаева "Матч ТВ".
Московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна 2025 года приобрёл тринидадского нападающего афинского АЕКа Ливая Гарсии (за 18,7 миллионов евро) и аргентинского полузащитника "Ривер Плейт" Пабло Солари (за 10 миллионов евро).
Ливай Гарсия после своего перехода принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил 1 гол. У Пабло Солари сейчас в активе 10 появлений на поле в официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки.
Бабаев: если "Спартак" выиграет и Кубок, и чемпионат, то все равно не сможет окупить трансферы Гарсии и Солари
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о приобретениях московского "Спартака" во время зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Спартак"