ЭСК: арбитр Сафьян ошибся, не назначив пенальти в ворота "Факела"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) вынесла вердикт о неназначенном пенальти на Руслане Безрукове в матче 26 тура РПЛ между "Рубином" и "Факелом" (2:1).

Фото: ФК "Рубин"

- Защитник "Факела" Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего "Рубина" Руслана Безрукова. Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч, - опубликовано на официальном сайте РФС.



Также ЭСК поддержала решение Сафьяна не назначать на 15-й минуте пенальти в ворота "Рубина" за попадание мяча в руку защитнику Дмитрию Кабутову, назвав данный контакт "неизбежным и ненаказуемым". Матч завершился победой казанцев со счетом 2:1 благодаря дублю Руслана Безрукова.

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