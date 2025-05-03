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Наумов: у Черчесова характер чемпиона. Это то, чего не хватает сейчас "Локомотиву"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном назначении на пост главного тренера "железнодорожников" Станислава Черчесова.
Фото: РФС
"Черчесов очень опытный тренер, у него характер чемпиона. Это то, чего не хватает сейчас "Локомотиву". Когда в каждом футболисте сидит заноза, что нельзя проиграть, мы должны только выиграть – вот тогда это команда. Это прививается тренировками, убеждениями, разговорами, тактическими занятиями. И Черчесов это может", – приводит слова Наумова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов является главным кандидатом для назначения на пост главного тренера московского "Локомотива" в случае отставки нынешнего наставника Михаила Галактионова. Последним местом работы 61-летнего специалиста стала сборная Казахстана. Ранее он тренировал сборную России, московские "Спартак" и "Динамо", польскую "Легию" и венгерский "Ференцварош".

В 27 матчах чемпионата России сезона-2024/25 "Локомотив" набрал 46 очков, которые позволяют красно-зелёным а на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице.

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