"Черчесов очень опытный тренер, у него характер чемпиона. Это то, чего не хватает сейчас "Локомотиву". Когда в каждом футболисте сидит заноза, что нельзя проиграть, мы должны только выиграть – вот тогда это команда. Это прививается тренировками, убеждениями, разговорами, тактическими занятиями. И Черчесов это может", – приводит слова Наумова Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Станислав Черчесов является главным кандидатом для назначения на пост главного тренера московского "Локомотива" в случае отставки нынешнего наставника Михаила Галактионова. Последним местом работы 61-летнего специалиста стала сборная Казахстана. Ранее он тренировал сборную России, московские "Спартак" и "Динамо", польскую "Легию" и венгерский "Ференцварош".
В 27 матчах чемпионата России сезона-2024/25 "Локомотив" набрал 46 очков, которые позволяют красно-зелёным а на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице.
Наумов: у Черчесова характер чемпиона. Это то, чего не хватает сейчас "Локомотиву"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможном назначении на пост главного тренера "железнодорожников" Станислава Черчесова.
Фото: РФС