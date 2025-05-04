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Гасилин: "Зенит" может забить "Пари НН" и три, и четыре, и пять мячей

Воспитанник "Зенита" Алексей Гасилин дал прогноз на игру питерской команды против "Пари НН" в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" может забить "Пари НН" и три, и четыре, и пять мячей. Группа атаки у петербургской команды сумасшедшая. Не знаю, что нижегородцы могут противопоставить "Зениту" в гостях. Считаю, что будет уверенная победа команды Сергея Семака, - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Игра с "Пари НН" состоится в воскресенье, 4 мая, в 19.30 по московскому времени. "Зенит" занимает второе место в чемпионате и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь очков. "Быки" уже провели свой матч в 27-м туре, обыграв дома казанский "Рубин" со счетом 2:1.

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