"Я считаю, что тренер прав: какие-то усиления будут нужны, и посмотрим, как все сложится в следующем сезоне. Сейчас мы настроены на оставшиеся матчи", - сказал Иву "Советскому спорту".
"Рубин" занимает промежуточное седьмое место в таблице РПЛ с 39 очками. В 27-м туре казанцы проиграли на выезде "Краснодару" со счетом 1:2.
В зимнее трансферное окно "Рубин" не подписал ни одного новичка.
Иву поддержал Рахимова в вопросе усиления состава "Рубина"
Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву заявил, что казанский клуб нуждается в усилении.
Фото: ФК "Рубин"