- Радости особой нет, потому что хотели выиграть, играли на победу. Перед матчем много работали, знали слабые стороны "Локомотива". Так сложилось, что они получили красную карточку. Кто?то скажет, что нам в этом повезло, но мне кажется, что это наш плодотворный труд, - сказал Алексей "Матч ТВ".
3 мая "Локомотив" и "Оренбург" сыграли вничью в матче 27 тура Российской Премьер-Лиги. Сергей Пиняев вывел хозяев вперед, однако после удаления Артёма Тимофеева защитник "Оренбурга" Алексей Татаев сравнял счет.
На данный момент "Оренбург" идет на предпоследнем месте и отстает от зоны стыков на 5 очков.
Татаев - о матче с "Локомотивом": радости особой нет, потому что хотели выиграть
Защитник "Оренбурга" Алексей Татаев поделился эмоциями после матча с "Локомотивом" (1:1).
Фото: ФК "Оренбург"