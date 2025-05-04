- Было всем понятно, что за золото будут бороться "Краснодар" и "Зенит". У "Спартака" сейчас есть шансы победить в Кубке России, вот эта победа бы спасла сезон, - сказал Гладилин "РБ Спорт".
Матч между "Факелом" и "Спартаком" завершился со счетом 0:0. Красно-белые потеряли математические шансы на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Команда Деяна Станковича сыграет в финале Пути регионов Кубка России 15 мая.
Гладилин - о "Спартаке": есть шансы победить в Кубке России, вот эта победа бы спасла сезон
Экс- игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о матче матче между красно-белыми и воронежским "Факелом" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"