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Осер
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ЦСКА не сумел обыграть "Ахмат" на выезде

Матч между "Ахматом" и ЦСКА завершился со счетом 1:1.
Фото: официальный сайт РПЛ
Секу Койта вывел "армейцев" вперед, однако Максим Самородов сравнял счет.

Сыграв вничью, ЦСКА вернулся на третью строчку, опередив "Спартак" и имея в своем активе 52 очка. Грозненцы занимают 13-ю строчку с 24 баллами.

Чемпионат России

27 тур


Голы: Самородов, 33 - Койта, 9.


"Ахмат": Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камилов (Зорин, 71), Силва, Садулаев, Талал (Диванович, 66), Мелкадзе (Родриго, 84), Самородов (Бериша, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Абдулкадыров, Роша, Келлвен, Жемалетдинов (Глебов, 61), Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев (Гуарирапа, 61), Койта (Бистрович, 71).

Предупреждения: Обляков, 16, Ибишев, 27, Файзуллаев, 57, Гуарирапа, 81.

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