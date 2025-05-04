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Федотов: для арбитра эпизод несложный, но он ошибся.

Экс-арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод с удалением хавбека "Спартака" Руслана Литвинова в матче с "Факелом" (0:0).
Фото: "Чемпионат"
- Для арбитра эпизод несложный, но он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков. Сама красная карточка вопросов не вызывает вообще, - заявил Федотов "Чемпионату".

Матч между "Факелом" и "Спартаком" завершился безголевой ничьей 0:0. На 25 минуте Руслан Литвинов схватил за руку убегавшего один на один форварда воронежцев Алексея Каштанова. Главный арбитр матча Зияков сначала показал Литвинову желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил футболиста красно-белых.

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