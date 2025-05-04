Федотов: для арбитра эпизод несложный, но он ошибся.

- Для арбитра эпизод несложный, но он ошибся. Должен был сам удалять Литвинова, но из-за неправильного смещения не смог оценить расположение игроков. Сама красная карточка вопросов не вызывает вообще, - заявил Федотов "Чемпионату".
Матч между "Факелом" и "Спартаком" завершился безголевой ничьей 0:0. На 25 минуте Руслан Литвинов схватил за руку убегавшего один на один форварда воронежцев Алексея Каштанова. Главный арбитр матча Зияков сначала показал Литвинову желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил футболиста красно-белых.