«Спартак» увозит лишь ничью из Воронежа

Раннее удаление и возвращение Хлусевича
На финише чемпионата гостевые матчи против команд, которые борются за сохранение прописки, никогда не бывают простыми. «Спартак» ещё сильнее усложнил себе задачу – после дебютных двадцати пяти минут без моментов, Литвинов получил красную за фол последней надежды. Станковичу пришлось поменять Бонгонда на Абену, так как после удаления на поле оставался только один центральный защитник. Это ограничило атакующий потенциал «Спартака» ещё сильнее. В дальнейшем игра продолжала идти на низких скоростях, практически без моментов у обоих ворот. «Факелу» не хватало класса, «Спартаку» дополнительного игрока и свежести.
Отдельная история у красно-белых происходила на позиции правого защитника. Первый тайм там отыграл Зобнин, и вполне неплохо. Но в перерыве вместо Романа на поле появился Чернов, а на правый фланг пошел Дуарте. На не родной позиции парагваец выглядел тяжелым и принимал неправильные решения. Также было несколько эпизодов, где было заметно отсутствие взаимопонимания между ним и Солари. На концовку матча вместо Дуарте вышел Даниил Хлусевич, впервые в чемпионате с Сентября. Тогда он вышел на замену в матче против «Локомотива». Самое смешное, можно сказать что замена сыграла – уже во время компенсированного времени Хлусевич спас «Спартак» от поражения, выбив мяч из пустых ворот.
Чего не хватило для чемпионства?
Теперь в чемпионате «Спартак» может претендовать лишь на попадание в тройку и на почетное xG чемпионство – по ожидаемым очкам красно-белые идут на первом месте, а главной причиной недобора очков, по продвинутым данным, является слабая игра вратаря на ленточке в течении сезона. «Спартак» плохо проводит второй круг чемпионата, не смотря на затратное трансферное окно. Причем теряли очки в основном в матчах с аутсайдерами: обидные поражения от «Рубина» и «Динамо» из Махачкалы, традиционная ничья с «Ахматом» в гостях и сегодня с «Факелом». Хотя с прямыми конкурентами за чемпионство добивались важных побед – 3:0 над «Краснодаром» в Декабре и 2:1 над «Зенитом» в Марте.
О трудностях в матчах против аутсайдеров после сегодняшнего матча говорил и сам Станкович:
— «В матчах подобного плана соперник хорошо закрывается, а мы «исчезаем» на поле. Я обязательно найду способ это изменить, это вредит болельщикам. Мы не можем себе позволить то, что происходило в матчах с «Рубином», «Акроном», махачкалинским «Динамо». Не можем позволить себе действовать так. Я обязательно найду решение».
У «Спартака» ещё есть возможность улучшить общее впечатление от сезона в глазах болельщиков. Для этого надо хорошо закончить в Кубке. Важный для этого шаг – победа над «Ростовом» 15 мая. Команда Альбы наверняка не будет играть явным вторым номером у себя дома, что по идее, даст возможность «Спартаку» играть в более удобном для себя рисунке.
Фото: ФК «Спартак»