"Считаю результат матча закономерным, сначала не разобрались с "ромбом", потом разобрались. Игра интересная, она шла, как шахматный этюд, мы пытались переиграть соперника своими ходами, они нас — своими. Закономерный эндшпиль. Очко в копилку, а дальше опять надо брать очки", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Грозненский "Ахмат" 4 мая на своём поле в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счёта 1:1.
Благодаря этому результату команда Сергея Ташуева набрала 24 очка, которые на данный момент позволяют чеченскому клубу в турнирной таблице чемпионата России занимать тринадцатое место, что соответствует зоне стыковых матчей. В следующем туре "Ахмат" 11 мая в гочтях сыграет против тольяттинского "Акрона".
Ташауев - о ничьей с ЦСКА: сначала не разобрались с "ромбом", потом разобрались
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев дал комментарий после домашнего матча 27-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: РФК "Ахмат"