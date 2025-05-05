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Агент Дивеева ответил на вопрос о возможном переходе игрока в европейский клуб

Олег Еремин, агент центрального защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о травме своего клиента и его возможном переезде в европейский чемпионат.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сейчас Игорь из-за травмы пропускает игру с "Ахматом", так как у него есть дискомфорт. Медицинский штаб скажет, когда он будет готов играть. Переход в Европу? Трансферная работа любит тишину", – приводит слова Еремина Metaratings.

Центральный защитник Игорь Дивеев является игроком московского ЦСКА с июля 2019 года. Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев в составе красно-синих в общей сложности принял участие в 31 официальном матче, забил 6 голов, отдал 1 голевую передачу, получил 3 жёлтые карточки. Кроме того, на счету защитника всего 16 матчей в составе сборной России.

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