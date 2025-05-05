"Тишина, никто не пишет, не звонит. Телефон все время включен, но ничего. Наверное, проблема в том, что слишком долго играл заграницей, не обзавелся контактами и связями. У нас же все через связи, а мы свободны. Агенты? Никто свои услуги не предлагал. Они знают, кто такой Мостовой — могут же позвонить. Но я спокойно отношусь", — приводит слова Мостового "СЭ".
Александр Мостовой завершил карьеру профессионального футболиста в 2005 году. В ноябре 2024 года Мостовой в рамках обучения в академии Российского футбольного союза прошел стажировку в московском "Динамо", а затем получил лицензию, которая позволяет работать ему главным тренером в команде Первой лиги или ассистентом наставника команды РПЛ тренерской лицензии.
На данный момент 56-летний экс-футболист еще не работал тренером ни в одной команде.
Мостовой - о работе тренером: телефон всегда включен, но никто не звонит и не пишет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной работе тренером.
Фото: ФК "Динамо" Москва