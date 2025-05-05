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Источник: решение по Слишковичу в "Оренбурге" примут по итогам сезона

В "Оренбурге" отложили до конца сезона принятие решения по будущему главного тренера команды Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
По данным Metaratings, в руководстве клуба начнут обсуждать судьбу специалиста исходя из итогов чемпионата.

Источник уточняет, что в случае вылета в Первую лигу в "Оренбурге", скорее всего, появится новый главный тренер. В оренбургском клубе считают важным пригласить в команду специалиста с опытом выхода обратно в РПЛ.

"Оренбург" после 27 туров идет в зоне прямого вылета из Премьер-Лиги, занимая 15-е место с 18 очками. До 14-й строчки "газовиков" отделяет пять баллов. В оставшихся матчах подопечным Слишковича предстоит сыграть с "Химками", "Краснодаром" и "Рубином".

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