"Недавно увидел, что на стадионе в Казани сектору присвоили имя Бердыева. Он заслужил это. Бердыев очень много сделал для "Рубина", его результаты в Казани тяжело будет кому-то повторить", - сказал Ашветия "Чемпионату".
В период работы в "Рубине" Бердыев привел казанскую команду к двум чемпионствам, а также сделал клуб двукратным победителем Суперкубка России и один раз обладателем Кубка страны. Ашветия выступал в Казани в 2006 году, проведя 14 матчей.
Ашветия: результаты Бердыева в "Рубине" тяжело будет кому-то повторить
Бывший нападающий "Рубина" и "Локомотива" Михаил Ашветия заявил, что в Казани будет сложно перекрыть результаты Курбана Бердыева с "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"