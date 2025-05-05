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Ашветия: результаты Бердыева в "Рубине" тяжело будет кому-то повторить

Бывший нападающий "Рубина" и "Локомотива" Михаил Ашветия заявил, что в Казани будет сложно перекрыть результаты Курбана Бердыева с "Рубином".
Фото: ФК "Рубин"
"Недавно увидел, что на стадионе в Казани сектору присвоили имя Бердыева. Он заслужил это. Бердыев очень много сделал для "Рубина", его результаты в Казани тяжело будет кому-то повторить", - сказал Ашветия "Чемпионату".

В период работы в "Рубине" Бердыев привел казанскую команду к двум чемпионствам, а также сделал клуб двукратным победителем Суперкубка России и один раз обладателем Кубка страны. Ашветия выступал в Казани в 2006 году, проведя 14 матчей.

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