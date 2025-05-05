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Гендиректор "Факела" Асхабадзе: я на месте Дзюбы сам бы сюда не пошел

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе объяснил, почему воронежский клуб не интересовался подписанием Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы понимаем свои возможности. Я бы на месте Дзюбы сам бы сюда не пошел. В его возрасте получать минимальные деньги, играть на искусственном газоне с закрытым аэропортом - эта ситуация была бы неразрешима", - сказал Асхабадзе "Матч ТВ".

Дзюба выступает за "Акрон", в нынешнем сезоне форвард забил 9 голов в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Тольяттинская команда занимает девятое место, "Факел" замыкает турнирную таблицу.

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