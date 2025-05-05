"Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть", — приводит слова Медведева "СЭ".
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел на 56-й минуте домашнего матча 27-го тура чемпионата России сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН" дёрнул мышцу задней поверхности бедра, после чего не смог продолжить встречу. Хавбек, который несколькими минутами ранее смог отдать одну результативную передачу на Александра Соболева, был заменен на Андрея Мостового. В итоге матч закончился победой "Зенита" с счётом 2:1.
В сезоне-2024/25 Вендел 27 раз выходил на поле в официальных матчах, 2 раза забил гол, 13 раз отметился голевыми передачами. Отметим, что контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми прекратит своё действие 3 июня, когда он официально перейдёт в бразильский "Ботафого".
Медведев: Вендел, скорее всего, не сможет сыграть в этом сезоне
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья полузащитника петербургского клуба Вендела.
Фото: ФК "Зенит"