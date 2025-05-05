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Селюк: "Спартак" рассыпался из-за трансферов Солари и Гарсии

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что зимние трансферы стали основной причиной спада в игре "Спартака" весной.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" рассыпался из-за трансферов. Я ещё зимой говорил, что покупка Солари и Гарсии приведёт к коллапсу. А другой пример - "Краснодар". Зачем что-то менять, если всё работает?" - сказал Селюк Legalbet.

Ливай Гарсия был приобретен "Спартаком" за 18,7 млн евро, Пабло Солари - за 10 млн евро.

После 27 туров красно-белые занимают четвертое место, лишившись шансов на чемпионский титул за три матча до конца турнира.

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