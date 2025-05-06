"Конечно, слежу за чемпионатом России, анализирую каждый тур РПЛ. Но в ближайшее время мне будет не до путешествий, потому что скоро мы с женой снова станем родителями", - сказал Абаскаль "Спорт-Экспрессу".
Абаскаль работал в "Спартаке" с лета 2022-го по апрель 2024-го года. Вместе с испанским тренером красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/23. Сейчас испанец остается без работы после отставки из "Гранады" в сентябре прошлого года.
Абаскаль: слежу и анализирую каждый тур РПЛ
Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль заявил, что продолжает следить за чемпионатом России.
Фото: ФК "Спартак"