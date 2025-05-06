"С "Зенитом" что-то не то в этом сезоне. На каком-то этапе пошли победы, может, у некоторых игроков была пониженная мотивация. Хотели освежить команду, привлечь голодных ребят. Но в креативе команда где-то потеряла", - сказал Горшков "Чемпионату".
За три тура до конца чемпионата "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице. Петербуржцы отстают на четыре очка от лидирующего "Краснодара". Следующий матч команда Сергея Семака проведет 10 мая в Махачкале против местного "Динамо".
Горшков: с "Зенитом" что-то не то в этом сезоне
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков высказался о выступление петербургской команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"