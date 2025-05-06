"Контракт с "Ростовом" заканчивается летом? Я еще поиграю! Сейчас веду переговоры о продлении контракта с клубом. Мы общаемся", - цитирует Байрамяна "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник Хорен Байрамян вернулся в "Ростов" летом 2019 года. Нынешнее трудовое соглашение 33-летнего футболиста с клубом истекает этим летом. В текущем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах РПЛ и 9 играх Кубка России, в которых записал на свой счет две результативные передачи на партнеров, проведя на поле суммарно 1314 минут.
"Общаемся". Байрамян сообщил, что ведет переговоры о продлении контракта с "Ростовом"
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о своем будущем в клубе.
Фото: ФК "Ростов"