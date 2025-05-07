"Мы в диалоге с Артемом и его представителем. Мы понимаем как много он дает нашей команде и на поле, и за пределами поля. Сроки дедлайна по новому контракту? Возможно, до конца мая", - сказал спортивный директор "Акрона" Антон Чистяков в шоу "Родной футбол".
Дзюба выступает за "Акрон" с лета прошлого года, его контракт рассчитан до конца июня 2025-го. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром тольяттинской команды в РПЛ с десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
В "Акроне" установили сроки дедлайна по новому контракту с Дзюбой
"Акрон" рассчитывает решить вопросы по новому контракту нападающего Артема Дзюбы до конца мая.
Фото: ФК "Акрон"