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Орлов сравнил "Барселону" с "Локомотивом": у нас труба пониже и дым пожиже

Комментатор Геннадий Орлов сравнил "Барселону" с "Локомотивом" после поражения испанцев в полуфинале Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
"У "Барселоны" сейчас перекос в сторону молодых ребят - почти как у "Локомотива" в России. Понятно, что у нас труба пониже и дым пожиже. Но где "Локомотив" сейчас? Встал. Обязательно нужно сочетание опыта и молодости - это идеальный вариант", - сказал Орлов "Чемпионату".

Во вторник, 6 мая, "Барселона" проиграла в миланскому "Интеру" в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов. Обе игры завершились со счетом 3:3, после чего был назначен овертайм. В дополнительных таймах итальянская команда забила решающий гол.

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