"У Лаксальта повреждение длинной головки приводящей мышцы. К сожалению, окончание сезона и сроки восстановления совпадают, поэтому Диего вернется в общую группу как раз в день игры с "Краснодаром" (24 мая). Для Лаксальта этот сезон закончен, потому что без игровой практики он не примет участие в матче", - цитирует Родионова Sport24.
В текущем сезоне Диего Лаксальт провел за московское "Динамо" во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 2,8 миллионов евро, контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 27-ми сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. В 28-м туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева примет на своем поле московский "Спартак".
Врач "Динамо": для Лаксальта этот сезон закончен
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов высказался о травме Диего Лаксальта.