"Следующий тур нам многое скажет. "Краснодар" может тормознуть, потери даже двух очков будет достаточно, чтобы команда закачалась на финише чемпионата", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".
"Краснодар" занимает первое место в чемпионате РПЛ после 27 матчей, опережая "Зенит" на четыре очка. В следующем туре краснодарцы сыграют 10 мая в Москве против ЦСКА.
Непомнящий: "Краснодар" может тормознуть с ЦСКА и закачаться на финише
Российский тренер Валерий Непомнящий выразил сомнения в успешном завершении сезона "Краснодаром" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РФС