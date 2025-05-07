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Непомнящий: "Краснодар" может тормознуть с ЦСКА и закачаться на финише

Российский тренер Валерий Непомнящий выразил сомнения в успешном завершении сезона "Краснодаром" в Российской Премьер-Лиге.
Фото: РФС
"Следующий тур нам многое скажет. "Краснодар" может тормознуть, потери даже двух очков будет достаточно, чтобы команда закачалась на финише чемпионата", - сказал Непомнящий "Матч ТВ".

"Краснодар" занимает первое место в чемпионате РПЛ после 27 матчей, опережая "Зенит" на четыре очка. В следующем туре краснодарцы сыграют 10 мая в Москве против ЦСКА.

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