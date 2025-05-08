"В последнем выпуске программы "Футбольная столица" я заступился за Марцела Личку. Как можно за четыре тура до конца так унизить тренера? Это же позорище! Несолидно так поступать. Такие сейчас у нас руководители футбола…", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Напомним, что руководство московского "Динамо" 1-го мая отправило в отставку Марцела Личку с поста главного тренера, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев, ранее входивший в тренерский штаб чешского специалиста.
После 27-ми сыгранных туров бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстают от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на два балла.
"Как можно так унизить тренера?". Орлов раскритиковал "Динамо" за отставку Лички
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке Марцела Лички с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"