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"Как можно так унизить тренера?". Орлов раскритиковал "Динамо" за отставку Лички

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об отставке Марцела Лички с поста главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"В последнем выпуске программы "Футбольная столица" я заступился за Марцела Личку. Как можно за четыре тура до конца так унизить тренера? Это же позорище! Несолидно так поступать. Такие сейчас у нас руководители футбола…", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

Напомним, что руководство московского "Динамо" 1-го мая отправило в отставку Марцела Личку с поста главного тренера, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев, ранее входивший в тренерский штаб чешского специалиста.

После 27-ми сыгранных туров бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстают от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на два балла.

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