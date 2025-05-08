"Мы потеряли шансы бороться за Кубок России. Но у нас по-прежнему остается возможность для борьбы за третье место в РПЛ. Результаты, которых мы достигли в весенней части сезона, — всего лишь три победы — совет директоров расценил как неудовлетворительные", - приводит слова Гафина "Известия".
Напомним, что руководство московского "Динамо" 1-го мая отправило в отставку Марцела Личку с поста главного тренера, исполняющим его обязанности был назначен Ролан Гусев, ранее входивший в тренерский штаб чешского специалиста.
После 27-ми сыгранных туров бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками и отстают от ЦСКА, который располагается на третьей строчке, на два балла. Бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 1:2.
Гафин раскрыл причины отставки Марцела Лички
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, почему клуб отправил в отставку Марцела Личку.
Фото: ФК "Динамо"