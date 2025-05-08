"Зенит" еще может догнать "Краснодар", но все зависит от "быков". У южан непростой календарь, петербуржцы могут догнать, если те оступятся. Но, конечно, легче, когда все зависит только от тебя. "Краснодар" демонстрирует, что достоин чемпионства в этом году", - цитирует Алдонина "Матч ТВ".
После 27-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком и опережает петербургский "Зенит" на четыре балла.
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с ЦСКА, а команда Сергея Семака проведет гостевую встречу с махачкалинским "Динамо". Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду. По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" завоевал серебряные медали РПЛ.
Алдонин: "Зенит" еще может догнать "Краснодар"
Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"