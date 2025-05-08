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Абаскаль: жаль, что "Спартак" потерял шансы на чемпионство в РПЛ

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о текущих результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Это футбол. Жаль, что они потеряли шансы на победу в чемпионате России, жаль как людей внутри клуба, так и болельщиков. Наш "Спартак", с молодыми футболистами в первый сезон оказался на 3-м месте. Если бы не травмы, мы бы находились в борьбе за золото", - цитирует Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского "Спартака" летом 2022 года и был отправлен в отставку в апреле прошлого года. Под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

После 27-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 51-м набранным очком. Красно-белые лишились математических шансов на чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

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